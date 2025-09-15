Logo Tgcom24
Michelle Hunziker parla della relazione con Nino Tronchetti Provera

Ospite a "Verissimo", la conduttrice parla per la prima volta della sua nuova storia d'amore

15 Set 2025 - 15:44
00:52 

Ospite a "Verissimo", Michelle Hunziker parla per la prima volta della nuova storia d'amore che la vede al fianco di Nino Tronchetti Provera. Con la sua inconfondibile spontaneità, la conduttrice non nasconde l'entusiasmo per la relazione e commenta: "La sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove andrà a parare".
"È bello, andando avanti con l'età, cercare di proteggere il più possibile la relazione, anche perché bisogna vedere se si incastrano tante cose, se funziona. Speriamo", ha aggiunto ancora.

