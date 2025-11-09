Michael Jackson, il trailer dell'attesissimo biopic batte ogni record

Come è nato il fenomeno Michael Jackson lo racconta l'attesissimo biopic. Ecco il primo trailer di "Michael". Una sequenza di immagini di poco più di un minuto che si apre con la pop star in uno studio di registrazione con Quincy Jones. E poi una serie di flashback sull'infanzia di Jackson, i suoi iconici video musicali e le performance indimenticabili. Il teaser, nel giro di poche ore, ha battuto ogni record, con decine di milioni di visualizzazioni. L'uscita del film, diretto da Antoine Fuqua, è prevista per la primavera del 2026 e segue la vita del re del pop dall'epoca dei Jackcon 5 fino alla morte avvenuta il 25 giugno 2009 a soli 50 anni. Michael è interpretato dal nipote Jaafar Jackson, figlio del quarto dei 9 fratelli della star. Ma chissà se vedrà mai la luce: dentro finirebbe anche il periodo controverso di Michael Jackson e questo violerebbe gli accordi con i suoi eredi.