MFE oltre le previsioni: utile raddoppiato e leadership negli ascolti

Pier Silvio Berlusconi commenta i risultati del terzo trimestre: tutti gli indicatori sono positivi. Mediaset conferma la leadership sul target commerciale e supera la Rai nel totale giornata per il terzo anno consecutivodi Eleonora Rossi Castelli
"Mfe continua a crescere, andando oltre le previsioni". Così Pier Silvio Berlusconi commenta i risultati del terzo trimestre 2025 approvati dal Consiglio di amministrazione di Mfe, la holding internazionale di Mediaset: tutti indicatori positivi, soprattutto un utile più che raddoppiato. "Sono segnali concreti della forza di una Mfe sempre più internazionale. Dopo Italia e Spagna, siamo certi che il lavoro avviato in Germania porterà ulteriore solidità e creerà valore per tutti gli azionisti".
Ottimi risultati economici, ma non solo. Crescono anche gli ascolti dell'offerta televisiva Mediaset in Italia, che nel terzo trimestre 2025 è ancora una volta primo editore nel totale giornata sul target commerciale. E pur non essendo tra i propri obiettivi, Mediaset è leader assoluto anche prendendo in esame tutta la platea dei telespettatori.
Inoltre, per il terzo anno consecutivo, nell'intero 2025, Mediaset scavalca il servizio pubblico nel totale giornata. "È significativo anche il forte incremento degli ascolti di Mediaset in Italia, in un mercato iper-affollato e iper-competitivo. Tutto questo dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e che il gruppo ha la capacità e l'energia per continuare a crescere".