Mfe-MediaForEurope entra con il 32,9% nella portoghese Impresa | Pier Silvio Berlusconi: "Consolidiamo il posizionamento europeo"

Il Ceo Pier Silvio Berlusconi: "L'operazione amplia il raggio d'azione di Mfe"sull'intera penisola iberica e consolida il posizionamento nel mercato europeo"di Eleonora Rossi Castelli
Con il Portogallo sono sei, sei nazioni in cui Mfe-Mediaforeurope opera: dall'Italia alla Spagna, dalla Germania all'Austria e alla Svizzera. E ora anche Lisbona. "Con questa operazione Mfe amplia il proprio raggio d’azione editoriale e commerciale all'intera penisola iberica". Pier Silvio Berlusconi spiega l’operazione: l’investimento nel broadcaster "Impresa" – con una quota del 32,9% – nasce per sviluppare da subito collaborazioni e sinergie tecnologiche e commerciali. "I grandi investitori pubblicitari – spiega l’amministratore delegato di Mfe – considerano infatti Spagna e Portogallo come un unico bacino. E grazie a questa nuova partnership con Impresa e a Mediaset españa, miglioreremo ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato europeo".
Impresa è il principale gruppo multimediale portoghese con reti tv e pubblicazioni digital e di carta stampata: otto canali, una storia di quasi cinquant’anni, fondata da Francisco Pinto Balsemão. "Impresa è un'azienda familiare con una lunga tradizione nei media - dice Pier Silvio Berlusconi. - Da oggi lavoreremo insieme per un nuovo sviluppo con spirito imprenditoriale e concretezza". Obiettivo: portare anche in Portogallo il sistema multipiattaforma di Mfe.