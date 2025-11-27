Mfe-MediaForEurope entra con il 32,9% nella portoghese Impresa | Pier Silvio Berlusconi: "Consolidiamo il posizionamento europeo"

Con il Portogallo sono sei, sei nazioni in cui Mfe-Mediaforeurope opera: dall'Italia alla Spagna, dalla Germania all'Austria e alla Svizzera. E ora anche Lisbona. "Con questa operazione Mfe amplia il proprio raggio d’azione editoriale e commerciale all'intera penisola iberica". Pier Silvio Berlusconi spiega l’operazione: l’investimento nel broadcaster "Impresa" – con una quota del 32,9% – nasce per sviluppare da subito collaborazioni e sinergie tecnologiche e commerciali. "I grandi investitori pubblicitari – spiega l’amministratore delegato di Mfe – considerano infatti Spagna e Portogallo come un unico bacino. E grazie a questa nuova partnership con Impresa e a Mediaset españa, miglioreremo ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato europeo".