IL RITORNO

Metal Gear Solid Delta torna con Fox Hunt

La modalità multigiocatore del remake di Snake Eater arriva su PC e console.

31 Ott 2025 - 16:40
