Un turista tedesco ha scalato la piramide di Maya di Kukulkan, a Chichén Itzá, in Messico. L'uomo, un 38enne, ha poi tentato di nascondersi all'interno della struttura per sfuggire alla sicurezza. L'episodio ha suscitato indignazione in Messico, essendo stato letto come un segno di grave mancanza di rispetto per il patrimonio culturale.