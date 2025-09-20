Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
allo zoo di Guadalajara

Messico, ecco la tartaruga più piccola del mondo

Quando è nata pesava 2,8 grammi ed era lunga due cm (può arrivare al massimo a 10)

20 Set 2025 - 11:00
00:59 

Allo zoo di Guadalajara, in Messico, è nata una tartaruga di fango di Vallarta, la più piccola specie di tartaruga al mondo che può raggiungere una lunghezza massima di circa 10 centimetri. La nuova arrivata era lunga solo due centimetri quando è nata e pesava 2,8 grammi.  La tartaruga di fango di Vallarta, il cui nome ufficiale è Kinosternon vogti, è stata riconosciuta come specie a sé stante solo nel 2018; in precedenza si pensava che appartenesse a un'altra famiglia di tartarughe. "È la prima nascita di una tartaruga Vallarta al di fuori del suo habitat naturale. È la prima nascita registrata di questa specie qui in Messico sotto cure professionali”, ha spiegato il biologo Ricardo Dávalos. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri