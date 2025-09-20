Messico, ecco la tartaruga più piccola del mondo

Allo zoo di Guadalajara, in Messico, è nata una tartaruga di fango di Vallarta, la più piccola specie di tartaruga al mondo che può raggiungere una lunghezza massima di circa 10 centimetri. La nuova arrivata era lunga solo due centimetri quando è nata e pesava 2,8 grammi. La tartaruga di fango di Vallarta, il cui nome ufficiale è Kinosternon vogti, è stata riconosciuta come specie a sé stante solo nel 2018; in precedenza si pensava che appartenesse a un'altra famiglia di tartarughe. "È la prima nascita di una tartaruga Vallarta al di fuori del suo habitat naturale. È la prima nascita registrata di questa specie qui in Messico sotto cure professionali”, ha spiegato il biologo Ricardo Dávalos.