MANOVRA AZZARDATA

Messico, due navi della Marina si schiantano durante un'esercitazione

L'incidente davanti ai turisti: due militari feriti lievi, subito soccorsi

29 Set 2025 - 14:40
01:23 

Due imbarcazioni della Marina messicana si sono urtate durante una dimostrazione al molo Malecón di Veracruz, organizzata in vista delle celebrazioni per il 204° anniversario della fondazione della Marina. L’incidente, ripreso dai turisti presenti sul posto, mostra una delle motovedette Defender che, a velocità sostenuta, ne urta un'altra prima di schiantarsi contro il molo. Nella collisione due militari hanno riportato ferite lievi e sono stati assistiti immediatamente dal personale medico della Marina. Le due imbarcazioni danneggiate sono state rimosse per le verifiche tecniche, mentre le celebrazioni previste non subiranno modifiche.

