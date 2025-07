Mendrisio, "no italiani in piscina"

Vietato l’ingresso agli italiani: la proposta è del partito della Lega dei ticinesi che punta a limitare l’accesso alla piscina di Mendrisio solo ai residenti. Un provvedimento simile a quello già adottato da altri comuni in Svizzera. Come a Porrentry, cantone di Giura, dove da luglio niente bagno per i francesi: troppe le liti a bordo piscina, tanto che spesso è dovuta intervenire la polizia. Mentre a Lucerna accesso vietato ai cinesi: non sanno nuotare e mettono sotto pressione i bagnini, la giustificazione. In Ticino, invece, gli italiani sono finiti nel mirino perché troppi, soprattutto nel weekend.