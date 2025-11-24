Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
IL RICORDO

Memo Remigi a Tgcom24: "Senza Ornella Vanoni non avrei fatto musica"

"Lei sentì la mia canzone 'Innamorati a Milano' e la incise", spiega"il cantautore e compositore

24 Nov 2025 - 15:26
03:55 

"Senza Ornella Vanoni non avrei nemmeno fatto il mio mestiere". Lo ha detto il cantautore e compositore Memo Remigi a Tgcom24. "Partecipai nel 1965 a un'edizione di 'Un disco per l'estate', con la canzone 'Innamorati a Milano'. E non andai nemmeno in finale. La canzone però fu subito notata perché usciva dai soliti schemi, tanto che ancora oggi è una canzone apprezzata dai jazzisti. Questa canzone era rimasta un po' lì… Ornella l'ha sentita, le è piaciuta molto e l'ha incisa", ha ricordato Remigi.

video evidenza
ornella vanoni