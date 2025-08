Meloni: "Le Marche sono un pezzo fondamentale dell'identità italiana"

"Nelle Marche si realizzano molti prodotti che hanno conquistato il mercato internazionale, che ci rendono ammirati e apprezzati, specie in settori come calzature, moda, arredamenti, meccanica e cantieristica". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ad Ancona per la presentazione degli interventi del governo per lo sviluppo delle Marche. Questi prodotti "sono frutto di un patrimonio antico che concilia tradizione e modernità. Sono il risultato di storie, generazioni, che hanno trovato casa nei borghi e nelle città e che raccontano un pezzo fondamentale della nostra identità", ha aggiunto. "In ciò che produciamo è racchiusa la nostra identità. Ragione per al quale è impossibile copiare un prodotto made in Italy", ha sottolineato.