Meloni:""La Manovra consente all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione"

Sulla Manovra il premier Meloni annuncia: "Usciamo dalla procedura del deficit senza rinunciare agli obiettivi". Trattative serrate e cauto ottimismo, banche e governo avrebbero trovato l'accordo per la loro fetta di coperture alla Manovra 2026, nel prossimo triennio dagli istituti arriverà una quota del gettito stimata in 10 miliardi e 200 milioni. Sembra essere scongiurato l'ulteriore innalzamento dell'Irap dai 2 punti previsti ai 2,5%, come aveva proposto il Tesoro, punto di incontro con una misura che prevederebbe il taglio biennale sulle percentuali di deducibilità degli istituti di credito. Seicento milioni di sconti fiscali oltre il 2028. L'Abi si riunirà per esaminare la bozza della misura. Ancora in corso la partita per il contributo delle assicurazioni. Capitolo riserve auree, l'emendamanto con la dicitura "appartengono al popolo" crea frizioni tra Roma e Francoforte, la Bce in una nota esprime perplessità. L’esame della legge di bilancio in Senato procede lentamente, dovrà essere varata entro il 31 dicembre. Caduti altri 20 dei 400 emendamenti in discussione. Molti i nodi da sciogliere perché la coperta resta corta. Opzione donna, si riapre uno spiraglio dopo essere stato dichiarato inammissibile dalla commissione bilancio del Senato. Si cercano coperture per scongiurare l'innalzamento della tassazione tra gli altri degli affitti brevi e le pensioni delle forze dell’ordine.