Meloni al giuramento di Trump: "L'Italia ponte fra Usa e Ue"

Al giuramento di Trump il suo posto è stato accanto all'argentino Javier Milei, poco distante dal vicepresidente cinese Han Zheng, nella fila esterna del settore alle spalle del podio, quello dedicato ai predecessori del nuovo presidente americano e ai capi di Stato e governo ospiti. E da lì Giorgia Meloni ha partecipato solo a una delle varie standing ovation nella mezz'ora di discorso di insediamento, quando Donald Trump ha dichiarato l'intenzione di essere "un pacificatore e un unificatore". Ma non è certo l'unico passaggio significativo per il primo presidente del Consiglio italiano a partecipare alla cerimonia del giuramento a Capitol Hill. È anche l'unica leader europea in platea, con l'intenzione dichiarata di far rivestire all'Italia un "ruolo di ponte tra Stati Uniti ed Ue", come hanno chiarito anche dal suo partito, grazie a "un rapporto privilegiato che restituisce centralità alla nostra nazione".