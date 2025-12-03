Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
allestimenti low profile per via della ristrutturazione

Melania Trump presenta la Casa Bianca in versione natalizia e con i lavori in corso

La first lady"ha scelto ogni dettaglio dell'arredamento, con una pianificazione iniziata con mesi di anticipo, ma la costruzione della"nuova Ballroom ha posto limiti di spazio alla sua creatività

03 Dic 2025 - 09:42
01:02 
melania trump
natale
casa bianca
video evidenza