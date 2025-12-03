Melania Trump e il Natale alla Casa Bianca

Avanza nella Blue Room con passo misurato, il cappotto posato sulle spalle e la consueta eleganza che la contraddistingue. Melania Trump inaugura la stagione natalizia alla Casa Bianca. Un ingresso studiato nei dettagli, coreografico, che anticipa una celebrazione più sobria del solito, scandita dalla luce delle decorazioni rosso bianco blu e dalla presenza di un solo albero ufficiale. Un allestimento ispirato alla gratitudine e allo spirito patriottico. Sarà un Natale più contenuto a causa della grande ristrutturazione della Ballroom, ma non meno simbolico. Quando la sala da ballo sarà completata, le celebrazioni torneranno in grande stile: per ora, è la misura - pur sempre a carattere presidenziale - a dettare il tono delle Feste.