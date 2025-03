Medicina, stop al test d'ingresso

La Camera ha approvato in via definitiva la riforma dell'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. La legge, passata con 149 voti a favore e 63 contrari, elimina i quiz che precedevano l'iscrizione. Si prevede che l'immatricolazione al primo anno di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria sia libera, senza test di ammissione. Il momento della selezione si sposta alla fine del primo semestre di studi, dopo una serie di esami. Il ministro Bernini: "Finalmente superiamo il numero chiuso".