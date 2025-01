Medici di famiglia, arriva la proposta di riforma di Forza Italia.

Una proposta di legge per rafforzare il ruolo dei medici di famiglia e modernizzare l’assistenza territoriale. Forza Italia oggi alla Camera ha presentato la sua proposta di riforma "che mira a ridefinire e rafforzare il ruolo dei medici di medicina generale", i medici di famiglia. "Questa iniziativa, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), costituisce un passaggio fondamentale per modernizzare l’assistenza territoriale e realizzare un sistema sanitario più vicino alle esigenze dei cittadini", è la premessa della pdl.