Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
L'ANNUNCIO

Mediaset acquisisce Radio Norba

Il Gruppo allarga la propria presenza radiofonica ed entra direttamente nell'organizzazione di eventi musicali sul territorio

di Rossella Russo
09 Dic 2025 - 14:32
00:56 

Mediaset acquisisce Radio Norba, emittente di riferimento del Sud Italia. Il Gruppo amplia così il proprio perimetro d'azione ed entra direttamente nell'organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire da Battiti Live, lo show itinerante dell'estate che porta sul palco grandi nomi della musica italiana e internazionale. Radiomediaset, che riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio è il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con il 42,9% nel giorno medio. L'ingresso di Radio Norba amplia la presenza del Gruppo nel Sud Italia rafforzandone il posizionamento nazionale.

  
  

 

video evidenza