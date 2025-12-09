Mediaset acquisisce Radio Norba, emittente di riferimento del Sud Italia. Il Gruppo amplia così il proprio perimetro d'azione ed entra direttamente nell'organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire da Battiti Live, lo show itinerante dell'estate che porta sul palco grandi nomi della musica italiana e internazionale. Radiomediaset, che riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio è il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con il 42,9% nel giorno medio. L'ingresso di Radio Norba amplia la presenza del Gruppo nel Sud Italia rafforzandone il posizionamento nazionale.