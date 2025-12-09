Il Gruppo allarga la propria presenza radiofonica ed entra direttamente nell'organizzazione di eventi musicali sul territoriodi Rossella Russo
Mediaset acquisisce Radio Norba, emittente di riferimento del Sud Italia. Il Gruppo amplia così il proprio perimetro d'azione ed entra direttamente nell'organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire da Battiti Live, lo show itinerante dell'estate che porta sul palco grandi nomi della musica italiana e internazionale. Radiomediaset, che riunisce Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio è il primo gruppo radiofonico italiano per ascolti, con il 42,9% nel giorno medio. L'ingresso di Radio Norba amplia la presenza del Gruppo nel Sud Italia rafforzandone il posizionamento nazionale.