Mattarella ricoverato, "Condizioni stabili, dimesso dall'ospedale già giovedì"

Sergio Mattarella potrebbe uscire già giovedì dall'Ospedale Santo Spirito dove è stato effettuato l'intervento per l'impianto di un pacemaker. Le informazioni fornite dal Quirinale hanno subito rassicurato sulle condizioni di salute del capo dello Stato: l'intervento era programmato e non desta preoccupazione tanto che il Presidente della Repubblica ha lavorato fino a poco prima del ricovero, incontrando il presidente del Montenegro. Il bollettino medico odierno ha confermato che Mattarella "è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili".