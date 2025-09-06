Mattarella alla platea di Cernobbio: "Il mondo ha bisogno dell'Europa"

"Il mondo ha bisogno dell'Europa per ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata". Il discorso appassionato e orgoglioso di Sergio Mattarella alla platea di Cernobbio è un atto di fede nell'Europa. "C'è bisogno di istituzioni europee più forti, di volontà di governi capaci di non arrendersi a pericoli e regressioni. Per questo nacque l'Europa", ricorda il presidente della Repubblica.