Politica
AL FORUM AMBROSETTI

Mattarella alla platea di Cernobbio: "Il mondo ha bisogno dell'Europa"

Quello del presidente della Repubblica è stato un discorso appassionato e orgoglioso

di Fabrizio Summonte
06 Set 2025 - 19:49
01:58 

"Il mondo ha bisogno dell'Europa per ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata". Il discorso appassionato e orgoglioso di Sergio Mattarella alla platea di Cernobbio è un atto di fede nell'Europa. "C'è bisogno di istituzioni europee più forti, di volontà di governi capaci di non arrendersi a pericoli e regressioni. Per questo nacque l'Europa", ricorda il presidente della Repubblica.

