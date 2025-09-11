Marte, trovati potenziali segnali di vita

Individuati insoliti minerali associati a carbonio organico che contengono "potenziali biofirme", sostanze o strutture che potrebbero avere un'origine biologicadi Adele Costantini
Una "potenziale impronta di vita microbica" su Marte. Non è finzione cinematografica ma la realtà. Un team internazionale di scienziati, a cui partecipa anche l'Istituto italiano di astrofisica, ha scoperto rocce dall'aspetto insolito, che potrebbero contenere le prove di una possibile vita passata sul pianeta rosso. Per gli scienziati è la cosa più vicina alla scoperta della vita su Marte.
Quelli individuati sono insoliti minerali associati a carbonio organico che contengono "potenziali biofirme", sostanze o strutture che potrebbero avere un'origine biologica. Ora ovviamente i campioni dovranno essere riportati sulla Terra ed essere sottoposti a ulteriori studi, ma all’interno delle Nasa l'emozione è grande.
