Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spazio
La scoperta

Marte, trovati potenziali segnali di vita

Individuati insoliti minerali associati a carbonio organico che contengono "potenziali biofirme", sostanze o strutture che potrebbero avere un'origine biologica

di Adele Costantini
11 Set 2025 - 12:44
01:22 

Una "potenziale impronta di vita microbica" su Marte. Non è finzione cinematografica ma la realtà. Un team internazionale di scienziati, a cui partecipa anche l'Istituto italiano di astrofisica, ha scoperto rocce dall'aspetto insolito, che potrebbero contenere le prove di una possibile vita passata sul pianeta rosso. Per gli scienziati è la cosa più vicina alla scoperta della vita su Marte.

Quelli individuati sono insoliti minerali associati a carbonio organico che contengono "potenziali biofirme", sostanze o strutture che potrebbero avere un'origine biologica. Ora ovviamente i campioni dovranno essere riportati sulla Terra ed essere sottoposti a ulteriori studi, ma all’interno delle Nasa l'emozione è grande.

video tg
marte

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri