Marte, trovati potenziali segnali di vita

Una "potenziale impronta di vita microbica" su Marte. Non è finzione cinematografica ma la realtà. Un team internazionale di scienziati, a cui partecipa anche l'Istituto italiano di astrofisica, ha scoperto rocce dall'aspetto insolito, che potrebbero contenere le prove di una possibile vita passata sul pianeta rosso. Per gli scienziati è la cosa più vicina alla scoperta della vita su Marte.