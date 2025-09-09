Logo Tgcom24
IL GHIACCIO ARRETRA, LE ROCCE AVANZANO

Marmolada, il ghiacciaio perde altri 7 metri in un anno

Non un caso isolato. In sessant'anni, sulle Alpi italiane sono scomparsi oltre 170 chilometri quadrati di ghiacciai: una superficie grande come il lago di Como

di Thomas Trenchi
09 Set 2025 - 13:18
Dolomiti, Marmolada: la regina delle montagne perde pezzi. In un solo anno il ghiacciaio si è abbassato di sette metri. Non bastano nevicate tardive, non basta il freddo di qualche settimana. La tendenza è chiara: il ghiaccio arretra, le rocce avanzano.

I ricercatori dell’università di Padova parlano di un “paesaggio relitto”. Detriti scuri, roccia, fronti sempre più sottili. Il disastro del 2022, con la valanga che costò la vita a undici persone, rimane un ricordo drammatico e un monito per il futuro.

