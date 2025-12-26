Logo Tgcom24
BANDIERE RUSSE OVUNQUE

Mariupol, salta la riapertura del teatro simbolo della guerra

Restauro ultimato ma inaugurazione rimandata per l'edificio divenuto un rifugio per i civili ucraino e bombardato da Mosca

di Luca Pesante
26 Dic 2025 - 19:38
russia
ucraina