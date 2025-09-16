Logo Tgcom24
SQUADRA IN VISTA?

Mario Balotelli, il duro allenamento in palestra

A 35 anni l'ex attaccante della Nazionale non ha ancora annunciato il ritiro

16 Set 2025 - 10:35
00:32 

Dopo una stagione opaca al Genoa, con soli 56 minuti giocati e nessun gol all'attivo, Mario Balotelli è attualmente svincolato. A 35 anni, compiuti ad agosto, l'ex attaccante della Nazionale non ha ancora annunciato il ritiro. Nonostante il silenzio sul futuro, continua ad allenarsi in palestra, segno che potrebbe essere ancora in cerca di un'ultima chance per tornare in campo. Resta da capire se arriverà una chiamata pronta a riaccendere la sua carriera.

