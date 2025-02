Marina Berlusconi: "Spero che Trump non rottami l'Occidente"

Sulle Big Tech avverte: “C’è un problema di concorrenza sleale grande come una casa. Questi colossi del digitale sono riusciti a imporre nella nostra vita di tutti i giorni la dittatura dell’algoritmo”, che semplifica ed estremizza le opinioni. Meloni? “Convinta che meriti stima e rispetto per quello che sta facendo”. L’Italia liberale? Con meno burocrazia, meno tasse e più liberalizzazioni. I matrimoni gay? A favore”. Centrale il tema Europa nel conflitto in Ucraina: ”Inevitabile un compromesso, ma sono assolutamente convinta che la fine della guerra non debba coincidere con la resa di Kiev e la vittoria di Mosca". E ancora: "se l'Europa verrà tagliata fuori dalla soluzione che sembra si stia profilando dovrà anche fare una seria autocritica".