Marina Berlusconi contro le Big Tech: "Hanno un potere politico senza regole, minacciano la democrazia"

Un anno fa nasceva la Silvio Berlusconi Editore, con l’obiettivo di unire cultura, libertà di pensiero e visione imprenditoriale. Oggi la casa editrice torna a far parlare di sé con tre nuove uscite che affrontano uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il potere delle grandi piattaforme digitali. A presentarle è Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera. Parla di un mondo attraversato da guerre, radicalismi e manipolazione digitale, dove la libertà e la democrazia rischiano di diventare voci isolate. Ed è in questo scenario che, scrive, chi fa informazione e cultura deve difendere e amplificare quei valori.