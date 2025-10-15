Logo Tgcom24
Mare di nuvole danza sopra la città svizzera di Aigle

Proprio come le onde del mare, la nebbia può mostrare un comportamento ondulatorio

15 Ott 2025 - 10:39
00:39 

Un mare di nuvole è apparso sopra la città svizzera di Aigle nella giornata di martedì 14 ottobre, mentre l’autunno comincia a colorare gli alberi delle montagne. La nebbia può sembrare ferma e immobile, ma in realtà è in costante movimento, come mostrano i video in time-lapse. Il limite superiore di uno strato di nebbia cambia durante la giornata a causa di diversi fattori. Ad esempio, quando l’aria si riscalda durante le ore diurne.

