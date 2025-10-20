Marco Masini festeggia in tour 35 anni di carriera

Dalla sua prima volta live è passata più di mezza vita. Oggi 35 anni dopo... "Ci vorrebbe ancora il mare": Marco Masini festeggia in tour la sua musica che resta. "E' come tornare indietro all'inizio di questi 35 anni però con una barba un po' più bianca", dice Masini. "Da un punto di vista personale sono felice, da un punto di vista umano ancora di più perché ho visto tante famiglie, coi figli, gli amici dei figli", aggiunge. Sopra tanti palchi è salito e salirà fino a dicembre: sold out a Roma, poi Milano, la sua Firenze. Giù il sipario a Torino. "Sono stati 35 anni meravigliosi, fatti di amore, di emozioni, difficoltà, di bellissime difficoltà. Forse i momenti più belli di questo viaggio i momenti in cui si diventa grandi davvero", conclude.