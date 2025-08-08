Marcinelle, 69 anni fa la strage "italiana"

Sono passati 69 anni dalla strage di Marcinelle, e l'Italia non dimentica. Il disastro avvenuto in Belgio l'8 agosto 1956 costò la vita a 262 minatori, di cui 136 nostri connazionali. Una tragedia, quella della miniera di carbone Bois du Cazier, provocata da un terribile incendi. Una sciagura, diventata simbolo delle morti sul lavoro, "che ha segnato la storia dell'emigrazione italiana" ed "evoca il dovere di promuovere la dignità del lavoro in tutte le sue manifestazioni, affinché quanto accaduto non debba ripetersi in futuro", sottolinea il capo dello Stato Sergio Mattarella.