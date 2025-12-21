Logo Tgcom24
Economia
LA LEGGE DI BILANCIO

Manovra, via libera della commissione Bilancio del Senato

Testo in Aula lunedì 22 dicembre

di Stefania Scordio
21 Dic 2025 - 12:48
01:29 
manovra