Manovra, un miliardo e mezzo arriverà dagli aumenti sulle sigarette

Dalla manovra taglio delle imposte sui redditi da 10 miliardi in tre anni. Calcolati gli effetti della manovra da 18 miliardi e 700 milioni per il trienno 2026-2028. La buona notizia questa volta è per i lavoratori dipendenti e per il ceto medio. Con un introito dal taglio delle imposte sui redditi dal 35% al 33% per il secondo scaglione. Ulteriori benefici dalla tassazione ridotta al 5% per gli aumenti contrattuali 2025 2026. Ma i margini della finanza pubblica sono strettissimi, c'è anche l'altra faccia della medaglia. Si cercano le coperture e ci sono balzelli che peseranno nelle tasche un po di tutti come le accise, una buona fetta 1 mld 700 milioni da quelle sui carburanti, si riallineano quelle tra benzina in discesa e gasolio in salita. Un miliardo e mezzo arriverà dagli aumenti della tassazione sulle sigarette.

