Manovra, stage equiparati alla laurea

Governo al lavoro sugli emendamenti alla manovra, ma Meloni e Giorgetti restano prudenti: le modifiche si faranno solo se ci saranno le coperture necessarie. Tra le novità il riscatto del periodo di stage degli studenti nelle aziende, fino a 24 mesi, con lo stesso meccanismo della laurea. Per chi iscrive i figli alle scuole private un buono di 1.500 per ciascuno, per un massimo di 5 mila euro. Contributo destinato alle famiglie con un Isee inferiore ai 30mila euro. Per le forze di sicurezza e militari si va verso lo stop all'aumento dell'età pensionabile che potrebbe restare a 60 anni. Il terzo settore continuerà ad avere l'esenzione Iva fino al 2036. Occhi puntati sugli affitti brevi.