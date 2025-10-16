Manovra, sottosegretario Morelli a Tgcom24: "Porremo attenzione a famiglie e imprese"

Sul Ponte di Messina dice: "I detrattori sono i politici che per questioni di bandiera vogliono esprimersi in modo contrario a un'opera, che ha riscosso il favore dei calabresi"
In un'intervista a Tgcom24 il sottosegretario con delega al Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile), Alessandro Morelli, ha parlato della manovra: "Si sta delineando in modo da far quadrare i conti, ponendo attenzione a famiglie e imprese, penso ad esempio, al taglio dell'Irpef e alla fondamentale rottamazione delle cartelle, che è uno spunto molto importante per famiglie e imprese, che hanno bisogno di sentirsi liberi da lacci e lacciuoli".
Morelli ha affrontato il tema Ponte di Messina: "I detrattori sono i politici che per questioni di bandiera vogliono esprimersi in modo contrario a un'opera, che ha riscosso il più grande riconoscimento da un referendum sul campo: nel corso delle ultime elezioni regionali in Calabria il ministro degli Interni, Matteo Salvini e la Lega hanno ottenuto il 15% dei voti, che ha dimostrato come i calabresi siano a favore della sua costruzione. Il ponte sarà una grande opera che non solo mette a frutto e a reddito gli interessi nazionali, perché da una parte le merci scaricate in Sicilia arriveranno con minori costi e con tempi più rapidi verso Nord, dove le aziende potranno realizzare la manifattura, e dall'altra parte collegherà una delle Regioni più importanti del meridione d'Europa con Berlino con Parigi".