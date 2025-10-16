Manovra, sottosegretario Morelli a Tgcom24: "Porremo attenzione a famiglie e imprese"

Morelli ha affrontato il tema Ponte di Messina: "I detrattori sono i politici che per questioni di bandiera vogliono esprimersi in modo contrario a un'opera, che ha riscosso il più grande riconoscimento da un referendum sul campo: nel corso delle ultime elezioni regionali in Calabria il ministro degli Interni, Matteo Salvini e la Lega hanno ottenuto il 15% dei voti, che ha dimostrato come i calabresi siano a favore della sua costruzione. Il ponte sarà una grande opera che non solo mette a frutto e a reddito gli interessi nazionali, perché da una parte le merci scaricate in Sicilia arriveranno con minori costi e con tempi più rapidi verso Nord, dove le aziende potranno realizzare la manifattura, e dall'altra parte collegherà una delle Regioni più importanti del meridione d'Europa con Berlino con Parigi".