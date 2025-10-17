Manovra, meno tasse per gli statali e tagli di spesa ai ministeri: aumentano le sigarette

Trovata l'intesa sulla manovra per le coperture su tre punti: contributi dalle banche, rimodulazione del Pnrr, taglio di spesa ai ministeri. Capitolo istituti di credito: l'Irap delle banche verrà alzata di due punti percentuali, gli istituti daranno 4 miliardi e mezzo quest'anno, complessivamente 11 miliardi e mezzo nei prossimi tre anni. I contributi saranno sugli utili messi a riserva e su base volontaria per un periodo temporale definito, uno sforzo toccherà anche alle assicurazioni. Cinque miliardi arriveranno dai fondi del Pnrr, 2 miliardi e 300 milioni dai tagli ai ministeri che diventeranno 8 nel giro di tre anni. I tagli di spesa sono un sacrificio necessario per rientrare nel patto di stabilità e crescita chiesto agli stati membri dall'Europa. La cura verrà spalmata sul triennio. Previsti aumenti delle sigarette fino a 1 euro e 50 centesimi in tre anni.





