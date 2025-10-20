Logo Tgcom24
da 18 miliardi e 700 milioni

Manovra in 137 articoli, le novità

Licenziata dal governo, arriverà questa settimana in Parlamento

di Caterina Ruggeri
20 Ott 2025 - 13:07
01:32 

La manovra da 18 miliardi e 700 milioni licenziata dal governo arriverà questa settimana in Parlamento. Si lavora sui dettagli per fare quadrare i conti. Centotrentasette gli articoli. Le novità principali.

