Manovra, ecco le misure

Una Manovra da 18 mld e 700 milioni che guarda al ceto medio. Per lo scaglione da 20mila a 50mila euro abbassata l'aliquota Irpef dal 35 al 33%: 440 euro all'anno in più per i contribuenti. Misura che costa allo Stato 2,8 miliardi di euro. Stanziati 1,9 milioni di euro sui salari detassando premi di produttività turni notturni e festivi. Il fondo sanità aumenta di 7,4 miliardi per assumere 6.300 infermieri e mille medici. Rifinanziata la carta "Dedicata a te". Alla famiglia 1,6 mld in più. Per le pensioni minime aumento di 20 euro mensili. Le coperture arriveranno da Pnrr e tagli ai ministeri. Dalle banche 11 miliardi e mezzo in tre anni. Per le imprese 8 mld di investimenti. I 12 miliardi di spese per la Difesa verranno finanziati col btp o safe. Ok alla rottamazione 5 con una durata di 9 anni e rate bimestrali. Piccolo aumento graduale al prezzo delle sigarette.