Le ultime novità entrate in Manovra

La legge di Bilancio arriva in aula al Senato. Il valore è arrivato a 22 miliardi. Più fondi alle imprese, tagli al fondo di coesione, restano gli incentivi edilizia per le prime case al 50%. Tra i provvedimenti la riduzione della seconda aliquota Irpef che scende dal 35% al 33% per i redditi fino a 50 mila euro. La cedolare secca sugli affitti brevi sarà al 21% per la prima casa al 26% per la seconda. Anche gli immobili condonati potranno accedere agli incentivi ambientali, di sicurezza e sismici. Stop alla possibilità di cumulo con i fondi complementari per anticipare la pensione di vecchiaia, aumento dei tagli per l'anticipo pensionistico di precoci e usuranti. Gli aiuti alle famiglie: bonus scuola fino a 1500 euro per le paritarie, bonus mamma sale da 40 a 60 euro al mese pari a 720 euro l'anno.