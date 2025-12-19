Logo Tgcom24
Economia
verso la fiducia

Manovra, condomini, pensioni e Tfr: tutto da rifare

Il cantiere della manovra - parzialmente scritto con il maxiemendamento da 3 miliardi e mezzo - infiamma la maggioranza. E non solo

di Caterina Ruggeri
19 Dic 2025 - 12:09
01:33 

L'iter procede in ritardo sulla tabella di marcia, dovrà approdare a Montecitorio il 22 dicembre. Voto di fiducia previsto per il 29. Si blocca la riforma sul funzionamento economico dei condomini che con l'operazione trasparenza avrebbe agito arginando le morosità, previsto un revisore contabile e potere all’amministratore di avviare azioni di recupero. Previdenza e Tfr salta la stretta sulle pensioni, resta l’allungamento delle finestre per l’accesso alla pensione anticipata. Stralciato il capitolo riscatto lauree.