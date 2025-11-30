Manovra 2026, il piano Giorgetti guarda alla scuola

Manovra 2026 ed emendamenti. Il piano Giorgetti guarda alla scuola e all'educazione, in primo piano fondi per gli istituti che acquistano testi e li mettono a disposizione dei loro studenti durante l'anno accademico. Il ministro dell'economia apre anche a un contributo per chi sceglie una scuola paritaria, misura da sempre caldeggiata dalla maggioranza. Tra gli emendamenti voucher fino a 1.500 euro per nuclei con Isee sotto i 30mila euro che facciano questa scelta. Ipotesi di allargare ai libri le detrazioni al 19% previste per altre spese sostenute per l'istruzione. Nel capitolo scuola anche l'indennità per gli insegnanti assegnati alle isole e un ampliamento della carta docenti.