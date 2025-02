Maltempo, persone isolate nel Grossetano a causa degli allagamenti

Un violento temporale si è abbattuto sulla zona sud della Maremma, colpendo duramente Albinia, dove si sono verificati estesi allagamenti in circa venti poderi. Durante la notte, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo due persone mentre proseguono senza sosta le operazioni di soccorso. Nel video il recupero e l’assistenza a persone rimaste isolate a causa delle inondazioni. A supporto degli interventi sono impiegati un mezzo anfibio del comando di Grosseto e un elicottero del nucleo dei Vigili del Fuoco di Cecina, poiché le strade della zona risultano impraticabili per i mezzi tradizionali.