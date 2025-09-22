Logo Tgcom24
vigili del fuoco al lavoro

Maltempo nel Comasco, strade allagate a Cabiate

Inondazioni e smottamenti si sono registrati anche nelle province di Varese, Monza e Como

22 Set 2025 - 13:17
01:16 

Il maltempo che ha colpito la Lombardia si è fatto particolarmente sentire nelle province di Varese, Monza e Como. A Cabiate, nel Comasco, le strade sono state invase dall’acqua, trasformandosi in fiumi di fango.

