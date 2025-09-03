Logo Tgcom24
L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Maltempo in Veneto, case danneggiate a Verona e Vicenza

Molti gli alberi pericolanti che sono stati messi in sicurezza

03 Set 2025 - 13:25
00:31 

I vigili del fuoco sono intervenuti nelle province di Verona e di Vicenza, colpite dal maltempo. Quaranta gli interventi effettuati in provincia di Verona dove sono stati svolti soccorsi per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e di alcune coperture di edifici lesionate. Più colpiti i territori dei comuni orientali di San Bonifacio (clip video) e Soave, ed anche nella bassa veronese ad Oppeano e Bovolone. Sessanta invece gli interventi effettuati nel Vicentino, la maggior parte tra Lonigo, San Germano dei Berici, Mossano e Grancona.

