Maltempo in Veneto, allagamenti e alberi caduti nel Padovano

Vigili del fuoco al lavoro in molte regione italiane a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito diverse parti della Penisola. Sono stati effettuati oltre 430 interventi in Lazio, Toscana, Liguria, Veneto, Marche ed Emilia-Romagna, principalmente per soccorrere persone in difficoltà, per allagamenti e alberi pericolanti o caduti. Le criticità maggiori si sono registrate in provincia di Roma, lungo la costa tirrenica tra La Spezia, Lucca, Prato, Grosseto e Pistoia, nei territori tra Pesaro Urbino e Rimini e nel Padovano. Nel video il lavoro dei vigili del fuoco a Villafranca Padovana (in provincia di Padova), insieme a Mestrino, Limena e Vigonza, tra i comuni della provincia più colpiti dal maltempo.