Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
A Villafranca Padovana

Maltempo in Veneto, allagamenti e alberi caduti nel Padovano

Effettuati oltre 430 interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia

21 Ago 2025 - 10:51
00:42 

Vigili del fuoco al lavoro in molte regione italiane a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito diverse parti della Penisola. Sono stati effettuati oltre 430 interventi in Lazio, Toscana, Liguria, Veneto, Marche ed Emilia-Romagna, principalmente per soccorrere persone in difficoltà, per allagamenti e alberi pericolanti o caduti. Le criticità maggiori si sono registrate in provincia di Roma, lungo la costa tirrenica tra La Spezia, Lucca, Prato, Grosseto e Pistoia, nei territori tra Pesaro Urbino e Rimini e nel Padovano. Nel video il lavoro dei vigili del fuoco a Villafranca Padovana (in provincia di Padova), insieme a Mestrino, Limena e Vigonza, tra i comuni della provincia più colpiti dal maltempo.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri