ISOLA SOTT'ACQUA

Maltempo in Spagna, allagamenti e disagi a Ibiza

I servizi d'emergenza hanno ricevuto decine di richieste di intervento per allagamenti di strade, scantinati, negozi e garage, oltre alla caduta di alberi e arredi urbani

30 Set 2025 - 15:38
01:48 

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Spagna orientale, con particolare intensità a Ibiza. Sull'isola i servizi d'emergenza hanno ricevuto almeno 40 richieste di intervento per allagamenti di strade, scantinati, negozi e garage, oltre alla caduta di alberi e arredi urbani. La situazione, dopo ore di criticità, è in graduale miglioramento, ma restano attive allerte meteo per precipitazioni improvvise anche in altre zone delle Baleari e nella Comunità Valenciana.

