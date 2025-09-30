Maltempo in Spagna, allagamenti e disagi a Ibiza

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la Spagna orientale, con particolare intensità a Ibiza. Sull'isola i servizi d'emergenza hanno ricevuto almeno 40 richieste di intervento per allagamenti di strade, scantinati, negozi e garage, oltre alla caduta di alberi e arredi urbani. La situazione, dopo ore di criticità, è in graduale miglioramento, ma restano attive allerte meteo per precipitazioni improvvise anche in altre zone delle Baleari e nella Comunità Valenciana.