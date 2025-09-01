Maltempo in Piemonte, vigili del fuoco al lavoro dopo l'esondazione di due torrenti

Proseguono i lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza a Varzo (Verbano-Cusio-Ossola), dove le abbondanti piogge di sabato hanno provocato l'esondazione di due torrenti, con conseguenti colate di detriti nelle strade del paese. Alle operazioni hanno preso parte vigili del fuoco, provenienti anche da Novara e Torino, protezione civile e volontari dell'antincendio boschivo.