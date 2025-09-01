Logo Tgcom24
Maltempo in Piemonte, vigili del fuoco al lavoro dopo l'esondazione di due torrenti

Le abbondanti piogge di sabato hanno provocato esondazioni con conseguenti colate di detriti nelle strade

01 Set 2025 - 09:00
00:55 

Proseguono i lavori per ripristinare  le condizioni di sicurezza a Varzo (Verbano-Cusio-Ossola), dove le abbondanti piogge di sabato hanno provocato l'esondazione di due  torrenti, con conseguenti colate di detriti nelle strade del  paese. Alle operazioni hanno preso parte vigili del fuoco,  provenienti anche da Novara e Torino, protezione civile e  volontari dell'antincendio boschivo.  

