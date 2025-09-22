Logo Tgcom24
forti piogge nel nord italia

Maltempo in Lombardia, esondato il Seveso

L'acqua, che ha superato gli argini, ha invaso strade, sottopassi e abitazioni

22 Set 2025 - 11:00
00:39 

A causa del maltempo che ha colpito la Lombardia, il fiume Seveso è tracimato a Paderno Dugnano, allagando Palazzolo e provocando disagi tra Lentate e Lazzate. L’acqua, che ha superato gli argini, ha invaso strade, sottopassi e abitazioni. 

