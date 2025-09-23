Logo Tgcom24
A SPIGNO MONFERRATO

Maltempo ad Alessandria, proseguono le ricerche della donna dispersa

Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, supportati da droni e dall'elicottero Drago per il monitoraggio aereo dell'area

23 Set 2025 - 09:53
00:39 

Continuano senza sosta le operazioni per ritrovare la cittadina tedesca dispersa nel torrente Valla, a Spigno Monferrato, in provincia di Alessandria. Sul posto sono impegnati 27 vigili del fuoco, supportati da droni e dall'elicottero Drago per il monitoraggio aereo dell'area. Le ricerche proseguono in condizioni rese difficili dal maltempo che ha colpito la zona.

