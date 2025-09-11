Maltempo ad Alcamo, strade allagate e danni alla chiesa

Una forte pioggia si è abbattuta su Alcamo, in Sicilia, trasformando le strade in torrenti e provocando allagamenti e danni diffusi. L'acqua ha invaso anche il Santuario della Madonna dei Miracoli, dove si sono accumulati circa 50 cm di fango e detriti. La chiesa è stata chiusa per precauzione. Il violento nubifragio, con circa 35 millimetri di pioggia caduti in poche ore, ha mandato in tilt la rete fognaria. Nessun ferito, ma ingenti i disagi.