Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IN CATALOGNA

Maltempo a Montserrat, piogge torrenziali colpiscono i sentieri e la stazione a valle

Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza lungo i percorsi più esposti

22 Set 2025 - 13:15
00:27 

Forti precipitazioni si sono abbattute su Montserrat, in Catalogna, causando disagi nella zona della stazione a valle e lungo il sentiero che conduce a Santa Cova. Le immagini condivise mostrano l'intensità della pioggia e le difficoltà per i visitatori e i pellegrini. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza lungo i percorsi più esposti. Nessun ferito segnalato, ma si raccomanda prudenza.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri