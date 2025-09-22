Maltempo a Montserrat, piogge torrenziali colpiscono i sentieri e la stazione a valle

Forti precipitazioni si sono abbattute su Montserrat, in Catalogna, causando disagi nella zona della stazione a valle e lungo il sentiero che conduce a Santa Cova. Le immagini condivise mostrano l'intensità della pioggia e le difficoltà per i visitatori e i pellegrini. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza lungo i percorsi più esposti. Nessun ferito segnalato, ma si raccomanda prudenza.