Maltempo a Milano, le auto restano bloccate nei sottopassi

Numerosi i disagi alla circolazione specialmente nella zona nord della città

22 Set 2025 - 12:21
00:46 

L’esondazione del fiume Seveso ha provocato numerosi disagi specialmente nella zona nord della città di Milano, con strade allagate e la circolazione interrotta. Diverse le auto rimaste bloccate nei sottopassi sommersi dall’acqua.

